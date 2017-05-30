ولي ولي عهد السعودية يغادر إلى روسيا للقاء بوتين

غادر ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بلاده اليوم الثلاثاء متوجهًا إلى روسيا في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس” إن “الزيارة تأتي استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الروسي، وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وأشار البيان إلى أن ولي ولي العهد “سيلتقي خلال الزيارة بوتين وعدد من كبار المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ويتوقع أن تتصدر الأزمة السورية والملف الإيراني والعلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة أجندة مباحثات الجانبين، حسب مراقبين.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لولي ولي العهد السعودى إلى روسيا خلال عامين، إذ سبق أن زارها مرتين عام 2015 وأجرى مباحثات مع بوتين، وذلك في يونيو/حزيران بسان بطرسبرغ، وفي أكتوبر/تشرين الأول في بسوتشي.

كما تعد أول زيارة لمسؤول سعودي إلى روسيا بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض في وقت سابق من مايو/أيار الجاري. (ANADOLU)

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