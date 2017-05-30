3 مواجهات كلاسيكو خلال شهر واحد

سيكون عشاق الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على موعد مع 3 مواجهات بين الغريمين الكبيرين خلال شهر واحد.

ففي 29 يوليو المقبل سيلتقي ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة صيفية ودية تستضيفها مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، وبعد تتويج ريال مدريد بلقب الدوري، وفوز برشلونة ببطولة الكأس فإن الفريقين سيلتقيان في كأس السوبر الإسبانية.

وفي بداية أغسطس المقبل يستضيف برشلونة على ملعب “كامب نو” غريمه الريال في ذهاب كأس السوبر، يليها بعد أيام فقط لقاء العودة على ملعب سنتياغو بيرنابيو.

وسيكون مدرب برشلونة الجديد أمام أصعب تحد في استلام مهامه مع الفريق الكاتالوني إذ ستكون أول 3 مباريات له في مواجهة ريال مدريد.

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