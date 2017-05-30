9 علامات تؤكد أنك ” أذكى ” من الآخرين

هل تساءلت من قبل إذا كان مستوى ذكائك أعلى من المتوسط؟ ربما تكون إحدى علامات ذلك فهمُك لقانون المتوسطات في الإحصاء.

هل أنت من محبي الرسوم الإلكترونية الساخرة التي تُنشر على الإنترنت وتُصر على نشرها للناس؟ هل خُضت أحد اختبارات مُعدَّل الذكاء عبر الإنترنت وجاءت النتيجة كما أردتها تماماً، وحصلت على 142 درجة؟

تهانينا. قد تكون شخصاً شديد الذكاء بالفعل، ولكن إليك بعض العلامات الفعلية التي تدل على ارتفاع مستوى الذكاء وفقاً لبعض الدراسات حسبما جاء في تقرير نقلته هافينغتون بوست عربي عن موقع Indy 100 البريطاني :

1. تبنِّي الآراء الليبرالية

كشفت دراسةٌ أُجريت عام 2010 أنَّ متوسط درجات الشباب البالغين المؤمنين بشدة بالفكر “المُحافظ” في اختبارات مُعدَّل الذكاء بلغ 95 درجة، بينما بلغ متوسط درجات الشباب المؤمنين بشدة بالفكر “الليبرالي” 106 درجة.

ومع ذلك، كانت هذه النتيجة صحيحةً بالنسبة للشباب الذين شملهم الاستطلاع، والذين كانوا يساريين على الأرجح.

2. القلق

الأشخاص الذين يتمتعون بمعدل ذكاءٍ مرتفع أكثر عُرضة للشعور بالقلق.

وكشفت إحدى الدراسات أنَّ سبب ذلك يرجع إلى الشعور بالقلق من الظروف التي قد تهدد حياة البشر بالخطر، وهو ما يمنحهم الفرصة للحد من الأخطار المستقبلية التي تُشكِّلها هذه الظروف، ولذلك يتحول القلق إلى إحدى سمات البقاء على قيد الحياة.

ولذلك، إن كنت أكثر ذكاءً، فأنت على الأرجح أفضل في التعرف على الأنماط ومواجهتها.

3. اضطرابات الصحة العقلية

اكتشف علماء النفس من خلال الأبحاث أنَّ ارتفاع معدَّل الذكاء في مرحلة الطفولة مرتبطٌ بخصائص الاضطرابات ثنائية القطب في مرحلة البلوغ المُبكِّرة وبعض الاضطرابات المزاجية الأخرى.

4. الثقة بالغير

كشف تحليلٌ لبيانات أحد استطلاعات الرأي الأميركية أنَّ الأشخاص الأذكى قد يكونون أكثر ثقةً بغيرهم، وأسعد، وأفضل صحةً كذلك.

5. الميل إلى الانعزال

كشفت بعض الدراسات أنَّه كلما زاد اختلاط الأشخاص الأذكى بأصدقائهم، انخفض معدَّل رضاهم عن حياتهم، على عكس ما قد يتوقعه معظم الناس.

ويبدو أنَّ الأشخاص الأذكياء يحتاجون عادةً إلى قضاء المزيد من الوقت بمفردهم.

6. الكسل

قال رجل الأعمال بيل غيتس ذات مرة: “سأختار دائماً شخصاً كسولاً لأداء أي مهمةٍ صعبة، لأنَّه سيجد طريقةً سهلةً لإتمامها”.

ويستمتع الأشخاص الكُسالى بأفكارهم الخاصة أكثر من غيرهم على الأرجح.

ومع ذلك، تختلف احتياجات الناس إلى الإدراك، ولا ينبغي الخلط بين هذا الأمر والذكاء.

وقال مؤلف إحدى الدراسات التي أُجريت مؤخراً على الإدراك: “يبدو أنَّ الأشخاص ذوي الاحتياجات الإدراكية العالية أكثر ارتياحاً لـ”الترفيه عن أنفسهم” ذهنياً، بينما الأشخاص ذوو الاحتياجات الإدراكية المنخفضة سرعان ما يعانون الملل، ويكون التفكير بالنسبة لهم تجربةً سلبية”.

7. السهر لساعاتٍ متأخرة من الليل

كشفت بعض الدراسات التي أجريت على مراهقين أنَّ الأشخاص الأذكى ينامون متأخراً ويستيقظون متأخراً.

ولم تتضح كيفية اتفاق ذلك الأمر مع ميل الأشخاص الناجحين إلى الاستيقاظ في وقتٍ مبكر. هل يتغير سلوكهم حين يكبرون؟ أم أنَّ النجاح لا يعتمد على معدّل الذكاء؟

8. روح الدعابة المُركَّبة

إذا كنت تُحب الكوميديا السوداء، فإنَّك على الأرجح شخصٌ شديد الذكاء.

وكشفت دراسةٌ أجراها باحثون من جامعة فيينا مؤخراً أنَّ الكوميديا السوداء مرتبطةٌ بمعدلات الذكاء المرتفعة، وعرَّفت فهم هذه النكات بأنَّها “مهمة معقدة لمعالجة المعلومات”. إذ أنَّ هذه النكات الساخرة غالباً ما تنطوي على عدة مستويات تحتاج للفهم.

9. الإبداع

تزداد احتمالية رفض الأشخاص الأذكياء للخرافات وابتكار الأفكار الجديدة.

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