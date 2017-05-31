أحد مؤسسي شركة ” غوغل ” يبني أكبر ” منطاد ” في العالم

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تفاصيل جديدة عن المشروع السري لأحد مؤسسي شركة #غوغل، سيرغي برين، لبناء أكبر #منطاد في العالم.

وبحسب المعلومات الواردة فقد تم تصميم المنطاد، الذي يصل طوله حتى 200 متر، كسفينة هوائية للبعثات الإنسانية إلى المناطق النائية من الكرة الأرضية، ولكن في وقت فراغه سوف يستخدمه برين كـ “قارب هوائي فخم” ليستمتع بالانتقال به برفقة عائلته وأصدقائه.

يذكر أن Bloomberg كشفت أواخر أبريل، عن عملية بناء المنطاد، نقلا عن مصادرها الخاصة، حيث أوردت أنه تم إخفاء المنطاد الضخم داخل أحد مراكز أبحاث ناسا في وادي السيليكون، وهو قريب من ماونتن فيو، حيث يقع المقر الرئيسي لغوغل، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، ومع ذلك، لم تتمكن Bloomberg من معرفة ما إذا كان هذا المشروع هواية لبرين أو بداية لنوع جديد من التجارة.

ووفقا لصحيفة الغارديان، سيتم ملء المنطاد بالهيدروجين والهيليوم غير القابلين للانفجار، بينما يبلغ طوله 200 متر، وهذا ما يؤهله ليصبح أكبر طائرة في العالم.

وتقدر التكلفة التي يرصدها برين لهذا المشروع بـ 100-150 مليون دولار من أمواله الشخصية.

عكس السير