ألمانيا : تعليق ترحيل لاجئين أفغان إلى بلادهم

قال مسؤول ألماني إن بلاده ستعلق في الأيام القليلة القادمة رحلات الترحيل الجوي التي تعيد لأفغانستان الوافدين الساعين للحصول على حق اللجوء وذلك بعد انفجار أودى بحياة 80 شخصا على الأقل في كابول، لكن المسؤول أكد أن السياسة ما زالت قائمة.

وأضاف أن موظفي السفارة في كابول “لديهم أشياء أهم من الانخراط في الإجراءات التنظيمية اللازمة. ومن ثم لن تكون هناك ترحيلات جماعية إلى أفغانستان في الأيام القليلة القادمة”.

وقال “لكننا لا نزال على موقفنا من ضرورة تنفيذ الترحيلات وفقا لقوانينا. وهذا المبدأ ينطبق على أفغانستان، وبخاصة بالنسبة للمجرمين، وسنواصل السير على هذا الدرب”.

وكانت ألمانيا قد بدأت في ديسمبر كانون الأول ترحيل مجموعات من الأفغان مع سعي الحكومة للتصدي لقدوم أعداد ضخمة من المهاجرين من خلال إبعاد من لا يتأهلون منهم للحصول على وضع اللاجئين. (REUTERS)

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