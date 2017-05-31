ألمانيا و فرنسا تخططان لنظام مشترك لضريبة الشركات

قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله يوم الثلاثاء إن ألمانيا وفرنسا تأملان بالموافقة على مقترحات لنظام مشترك لضريبة الشركات قبل الانتخابات البرلمانية في فرنسا الشهر القادم.

ومتحدثا في مؤتمر في برلين قال شيوبله “علينا أن نسعى للاتفاق ليس فقط على مباديء مشتركة لضرائب الشركات بل أيضا على نظام مشترك” مضيفا أنه يأمل بأن تكون المقترحات جاهزة قبل الانتخابات الفرنسية التي ستجرى في أوائل يونيو حزيران.

وقال أيضا إنه يجب على ألمانيا أن تبقى يقظة في وجه منافسة دولية متزايدة في مجال الضرائب. وأضاف أنه في حين أن ضريبة الشركات في ألمانيا تنافسية جدا حاليا إلا أن هناك “الكثير الذي يحدث” في أماكن أخرى والذي قد يغير هذا. (REUTERS)

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