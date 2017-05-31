أول صور لهاتف مخترع الـ ” أندرويد “

طور مخترع الأندرويد هاتف شركة Essential ، في مشروع جريء وطموح، حيث بدأ عرضه بشاشة كبيرة ومميزة، وزُود الهاتف بمواصفات وميزات رائعة، وستطرح الشركة الهاتف في الولايات المتحدة بداية، ويبلغ سعره 669 دولارا.

ويأتي الهاتف بمعالج كوالكوم 835، وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلي 128 غيغابايت، هذا ولم يضع المصممون أي شعار على الهاتف.

ومن الواضح أن شركة Essential، تخطط لإطلاق هاتف جيد الصنع، حيث تبدو الشاشة واعدة ولا تحوي شعارات مزعجة، كما صُممت من مزيج التيتانيوم والسيراميك، على عكس شاشات الأجهزة المنافسة، المصنوعة من الألمنيوم، بما في ذلك سامسونغ وآبل.

وتهدف الشركة إلى بناء نظام بيئي من الملحقات، مع إدخال موصل مغناطيسي، ونقل البيانات لاسلكيا، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وستقدم شركة Essential، كاميرا 360 درجة، يمكن وضعها في الجزء العلوي للهاتف.

وزُود الهاتف بنظام مزدوج للكاميرا الخلفية، يتميز بوجود مستشعر أحادي اللون، قادر على التقاط صور أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة. أما الكاميرا الأمامية فقياسها 8 ميغا بكسل، ويمكنها التقاط فيديو 4K.

ويقول أندي روبن، مخترع أندرويد، إن هاتف Essential، المصمم من التيتانيوم والسيراميك، هو الأكثر قدرة على الصمود أمام اختبار السقوط.

عكس السير