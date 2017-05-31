إجرام قل نظيره و استهتار طبي و أمني صادم .. اللاذقية : أم و صاحبها يعذبان طفلة بوحشية قبل أن تختفي بعد أن تقاذفها الأطباء في المستشفيات ! ( فيديو )

اختفت الطفلة “فاطمة شاهين”، صباح الاثنين (29/5)، من مشفى #اللاذقية الوطني، بعد أن تم نقلها وهي بحالة حرجة، إلى قسم العناية المشددة، بسبب تعرضها لضرب عنيف على يد “صاحب/ حبيب أمها”، أسفر عن كسور وتهشم في عظامها، فضلاً عن نزيف دماغي.

وقالت وسائل إعلام موالية، إن الطفلة أسعفت، وكانت معها أمها التي تتعاطى الحشيش، وصاحب الأم الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وما إذا تم اعتقاله أو لا.

وفيما لم يتم الكشف عن عمر الطفلة، إلا أن الصور ومقاطع الفيديو المنشورة، تظهر أن فاطمة لم تتجاوز العامين من عمرها.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، تضاربت الأنباء حول حقيقة اختفاء الطفلة، حيث قال الطبيب المشرف على حالة الطفلة في المستشفى الوطني إنه أحالها لمشفى الأطفال الذي نفى بدوره استقبالها، بسبب الأذية الدماغية التي تعاني منها.

وفي روايات أخرى وردت على لسان أطباء الجراحة في المستشفى الوطني، جاء في الأولى أن الشرطة هي التي أخذت الطفلة، وفي الثانية أن الطفلة فاطمة “اختفت”.

وذكرت مصادر موالية أن والدة الطفلة هي من قامت باختطافها، حيث دخلت إلى المستشفى صباح الاثنين، دون علم الكادرين الطبي والأمني، وقامت بنقل الصغيرة إلى مكان مجهول، وهو الأمر الذي أكده لاحقاً مدير المستشفى، قائلاً إن موظفيه “يجهلونه”.

وعلى عكس ما ذكر مدير المستشفى، قالت قناة “شامنا” التابعة للنظام، نقلاً عن مصادر خاصة لم تسمها، إن الأم تم اعتقالها، ما يطرح تساؤلات حول مصير الطفلة المفقودة.

ويظهر “صاحب الأم” في مقطع مصور انتشر على نحو واسع، ووصل لعكس السير نسخة منه، وهو يجبر الطفلة على التدخين، قبل أن يقوم بتعذيبها بطريقة وحشية، بينما كانت الأم تقوم بالتصوير وهي تضحك.

عكس السير