إنييستا : فالفيردي الأفضل لقيادة برشلونة

قال قائد برشلونة أندريس إنييستا ، إن #إرنستو_فالفيردي، الذي تم تعيينه ، مدرباً للفريق الكاتالوني لموسمين، أكثر من قادر على قيادة البرسا لحقبة انتصارات جديدة.

وأوضح إنييستا: “فالفيردي أكثر من قادر على تدريب البرسا، ولولا ذلك لما تم اختياره، الفكرة والفلسفة واضحتان في هذا النادي وكان الهدف هو العثور على البروفيل الأكثر ملائمة في إطار الإمكانيات المتاحة، انطلاقاً من ذلك سنحاول نحن اللاعبين نقل ما يطلبه منا”.

وسيلعب إنييستا الموسم القادم تحت قيادة فالفيردي، ولكنه لم يوضح ما إذا سيكون الأخير له مع الفريق الكاتالوني، إذ ينتهي عقده في 30 يونيو (حزيران) 2018، أم سيجدد مع البرسا.

وقال: “في هذا العمر من مسيرتي، أود أن أكون مالك مستقبلي، وأن أكون أميناً معكم وأميناً مع النادي، حلمي منذ أن كنت في الثانية عشر هو الاعتزال هنا، ولكن يجب علي حساب بعض الأشياء والظروف حول مسار الموسم ووضعي في الفريق وما يستمر النادي في عرضه علي”.

لكن إنييستا (33 عاماً) أكد في المتحف الأولمبي ببرشلونة خلال الإعلان عن شراكة بينه وبين منظمة “أنقذوا الأطفال” التي تدافع عن حقوق الطفولة، أن لديه القدرة للعب كما كان يفعل وهو في الـ28 من عمره سواء في البرسا أ و بعيداً عن الكامب نو.

وأشار إلى أنه لو لم يجدد للبرسا فلن يوقع لأي فريق في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال: “سيكون من الصعب على قلبي ومشاعري اللعب ضد البرسا ولذلك لن ألعب بالقرب منه”.

وأضاف: “دائماً ما أشعر باحترام النادي والتجديد أيضاً ليس مسألة مال، أنا هادئ وسعيد هنا، لازال لدي عقد والتجديد لا يقلقني، ما أشعر به حقاً هو الثقة بأن الموسم القادم سيكون كبيراً، علينا الاستمرار في الفوز”.

واعترف بأن الفريق لم يقم بالأمور على نحو جيد الموسم المنصرم، رغم الفوز بكأس السوبر الإسباني وكأس الملك.

وقال: “لم نقدم موسماً جيداً، مطلوب منا أقصى شيء في هذا النادي وحتى بعد الفوز بالكأس لدينا شعور بأننا لم نقم بواجبنا هذا الموسم”.

وأكد أن مع تولي فالفيردي المهمة سيعود الطموح للفريق في المنافسة على كل الألقاب، ولكن يجب في المقام الأول تعزيز الصفوف.

وقال: “أنا ممن يعتقدون بضرورة وجود وجوه جديدة كل موسم، سواء عندما تفوز ببطولات أو لا، هو شيء ضروري لخلق الحماس والمنافسة التي يجب أن تكون موجودة بيننا”.

وأعلن البرسا حتى الآن التجديد للحارس مارك أندريه تير شيتغن حتى 2022 وهو ما اعتبره إنييستا خبراً “جيداً للغاية”. ( EFE )

عكس السير