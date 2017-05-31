استقالة مدير مكتب الاتصالات بالبيت الأبيض

أعلن مايك دوبكي، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، استقالته، وذلك بعد مرور 3 أشهر فقط من توليه منصبه، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتأتي استقالة “مايك دوبك” بالتزامن مع ارتفاع حدة الصراعات داخل البيت الأبيض بسبب تحقيقات حول احتمال تواطؤ حملة دونالد ترامب الانتخابية مع روسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وفي رسالة وجهها دوبكي بالبريد الالكتروني إلى الأصدقاء والزملاء صباح اليوم كتب “لقد كان لي شرف كبير أن أخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته”.

ولم يوضح دوبكي (47 عامًا) دواعي استقالته، غير أنه تعرض مؤخرًا لانتقادات حادة من ترامب وكثير من كبار المسؤولين الذين يعتقدون أن الرئيس لم يحصل على دعم جيد من قبل موظفيه، لاسيما في أعقاب إقالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.

وأضاف أنه ” لمن دواعي سروري أن أعمل جنبا إلى جنب ويوما بعد يوم مع موظفي إدارات الاتصالات والصحافة”.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد عين “دبكي” من أجل إعادة صياغة الاستراتيجية الإعلامية داخل البيت الأبيض.

وتقوم وظيفة مدير الاتصالات في البيت الأبيض على مهام الإشراف على رسائل البيت الأبيض، وتعزيز جدول أعماله.

من جانبه، أنكر الرئيس الأمريكي، أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا، ووصف الأمر بأنه “هجمة سياسية شرسة”. (ALANADOLU)

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