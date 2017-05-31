الإمارات : السجن عاماً و 500 ألف درهم غرامة لـ ” آسيوي سب الرسول “

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن عاماً و500 ألف درهما والإبعاد على أسيوي متهم بسب الرسول (ص) في رسائل على فيس بوك.

وأنكر المتهم أمام النيابة العامة قيامه بذلك مدعياً أن حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تعرض للاختراق واستولى مجهول عليه، فيما تغيب عن حضور الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ 30 مارس الماضي لمواجهة تهمة ازدراء الأديان.

وحسب أمر الإحالة من النيابة العامة فإن المتهم استخدم عبارات مسيئة بحق الرسول محمد على حسابه في فيس بوك شهر نوفمبر الماضي، وذكر المتهم في محضر استدلال الشرطة بأنه أنشأ هذا الحساب منذ خمسة أعوام، لكنه تعرض للاختراق اخيراً واستولى مجهول عليه.

وأفادت تحقيقات الجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وفحص الأدلة ذات الصلة بأن جميع البيانات الشخصية المتعلقة بالمتهم تم محوها بعد يوم واحد فقط من نشر الرسائل المسيئة، فيما ورد البلاغ من شخص أسيوي ينتمي لدولة المتهم.

وقال المبلغ لدى قسم الراشدية إنه شعر بإساءة بالغة حين شاهد العبارات التي استهدفت الرسول، لافتاً إلى أنه سأل عن صاحبها وتوجه إلى منزله فوجده مخموراً. (emaratalyoum)

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