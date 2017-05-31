الجيش الأمريكي يجري للمرة الأولى تجربة ناجحة لاعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات

أجرى الجيش الأمريكي بنجاح يوم الثلاثاء أول تجربة للدفاع الصاروخي تشمل محاكاة هجوم بصاروخ باليستي عابر للقارات في علامة فارقة مهمة لبرنامج يهدف إلى الدفاع ضد التهديد المتزايد الذي تمثله كوريا الشمالية.

وأطلق الجيش الأمريكي صاروخا باليستيا من جزيرة كواجالين أتول الواقعة بجزر المارشال باتجاه المياه جنوبي ألاسكا. ثم أطلق صاروخا لاعتراضه من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا.

وقارن خبراء التجربة بضرب طلقة بطلقة أخرى وأوضحوا أن الصعوبة تزايدت بسبب المسافات الهائلة في التجربة.

وقالت وكالة الدفاع الصاروخي إنها أول تجربة حية لاعتراض صاروخ باليستي في إطار برنامج الدفاع الأرضي ميدكورس الذي تديره شركة بوينج وأشادت بالتجربة ووصفتها بأنها “انجازا استثنائيا”.

وقال جيم سيرنج مدير وكالة الدفاع الصاروخي في بيان “هذا النظام مهم للغاية للدفاع عن بلدنا وهذه التجربة توضح أننا نمتلك قوة ردع جديرة بالثقة ضد أي تهديد حقيقي”.

وقال الكابتن جيف دافيز المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين “هذا أحد عناصر استراتيجية موسعة للدفاع الصاروخي يمكننا استخدامها ضد تهديدات محتملة”.

وقبيل التجربة كان برنامج الدفاع الأرضي ميدكورس قد أصاب بنجاح هدفه في تسع تجارب فقط من أصل 17 تجربة منذ 1999. وكانت أخر تجربة عام 2014. (REUTERS)

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