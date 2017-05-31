الجيش الإسرائيلي يعتقل سورياً تسلل إلى الجولان المحتل

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سوريًا تسلل إلى منطقة الجولان المحتل، جنوب غربي سوريا.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، أن المعتقل لم يكن مسلحاً، وتم اقتياده للتحقيق، دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل.
وتعتبر إسرائيل الجولان منطقة خطرة من الناحية الأمنية، وتفرض عليها جملة من الإجراءات المشددة. (ANADOLU)
عكس السير
قيم الخبر
لن اشرح ما جرى لسوريا والسوريين لان الكل يعرف اكثر مما ساكتب ولكن ان يصل الامر بلجوء السوريين الى اسرائيل وطلب الحماية او العلاج منها فهذا يعني بكل بساطة انها ارحم من هذا القاتل الذي فتك بسوريا مع ان ما فعله كان خدمة تاريخية لها ولايران وروسيا وهذه العائلة المارقة التي سرقت سوريا من ابنائها لا تعطي بالا الا لبقائها في سدة الحكم ويدها في جيب سوريا حتى سرقة آخر قرش فيها