الجيش الإسرائيلي يعتقل سورياً تسلل إلى الجولان المحتل

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سوريًا تسلل إلى منطقة الجولان المحتل، جنوب غربي سوريا.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، أن المعتقل لم يكن مسلحاً، وتم اقتياده للتحقيق، دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل.

وتعتبر إسرائيل الجولان منطقة خطرة من الناحية الأمنية، وتفرض عليها جملة من الإجراءات المشددة. (ANADOLU)

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