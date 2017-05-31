السوري عمر خربين يقود هلال السعودية لربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على استقلال إيران ( فيديو )

تأهل فريق الهلال السعودي لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على استقلال خوزستان الإيراني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب نادي الغرافة القطري بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات إياب دور ثمن نهائي البطولة الآسيوية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت نتيجتها بفوز الهلال 2 /1.

وافتتح استقلال خوزستان أهداف اللقاء عن طريق الكاميروني الويس نونغ (11)، قبل أن يدرك السوري عمر خريبين هدف التعادل بضربة رأسية، مستغلا عرضية مميزة من محمد البريك (16)، وفي الشوط الثاني تمكن البديل سالم الدوسري من حسم نتيجة اللقاء بتسديدة قوية أسكنها في زاوية مرمى الفريق الإيراني (83).

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