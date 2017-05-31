الولايات المتحدة تسلم وحدات الحماية الكردية أسلحة جديدة و تؤكد أن معركة الرقة باتت قريبة جداً

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء أن الولايات المتحدة باشرت تسليم أسلحة لوحدات الحماية الكردية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين غالواي في تصريح صحافي “بدأنا تسليم أسلحة خفيفة وآليات إلى المقاتلين الأكراد” في “قوات سوريا الديمقراطية”.

وكان مسؤول أمريكي قد أبلغ وكالة رويترز الثلاثاء أن الولايات المتحدة بدأت إرسال أسلحة لمقاتلين أكراد سوريين لمساعدتهم في استعادة مدينة الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقال المسؤول إن إرسال الأسلحة بدأ في الساعات الأربع والعشرين الماضية بناء على تفويض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر.

من جهته، قال بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد “داعش” الإرهابي، الثلاثاء، إن عملية استرداد الرقة من تنظيم داعش ستنطلق قريبا.

وجدد ماكغورك في كلمة خلال مؤتمر لوزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما، عزمهم على العمل مع قوات سوريا الديمقراطية، وقال في هذا الصدد: “نعمل هنا مع قوات سوريا الديمقراطية، ونحن على بعد كيلومترين اثنين عن الرقة، والعملية ستبدأ قريبا، فلا أستطيع التصريح بأي شيء عن تاريخ انطلاقها ولكنها قريبة جدا”.

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