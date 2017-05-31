بالفيديو .. أطباء يخرجون غطاء قلم بقي في رئة شاب صيني 20 عاماً

في عملية جراحية دقيقة، أزال جراحون من #الصين غطاء قلم بلاستيكي من رئة رجل صيني يدعى وانغ، بعدما بدأ يعاني من السعال الشديد المصحوب بالدماء، ليتبين بأن السبب هو غطاء قلم بلاستيكي ابتلعه منذ عشرين عاماً.

وكان وانغ عانى من السعال المستمر طوال عشرين عاماً، ولكنه لم يفكر بأن هذه الأعراض سببها غطاء قلم بلاستيكي. وذهل الأطباء بعدما عثروا على الغطاء داخل رئة المريض.

وقال وانغ، الذي يعيش في مقاطعة هوايهوا جنوب وسط هونان، أنه كان يعاني من السعال المزمن وعدم الارتياح في الصدر منذ أن كان في السابعة من عمره، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وأضاف “طالما شعرت بالتوعك، وأصبت بالتهاب في الرئتين في الماضي. ولكن هذه هي المرة الأولى التي عانيت فيها من سعال مصحوب بالدماء”.

ولدى فحصهم لوانغ بالصور الشعاعية، وجد الأطباء جسماً غريباً يعيق مجرى الهواء ويسبب صعوبة بالغة في التنفس، وقاموا على الفور بإجراء عملية جراحية لإزالة هذا الجسم.

من الجدير بالذكر بأن أعراض السعال لدى وانغ تقلصت إلى حدودها الدنيا بعد العملية الجراحية، ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى في غضون أيام قليلة، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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