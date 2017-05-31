بالفيديو .. إنقاذ ” تمساح ” ضخم من مصرف مياه في ماليزيا

تمكن رجال الإطفاء في #ماليزيا من انتشال تمساح ضخم يصل طوله نحو 20 قدماً من داخل مصرف للمياه، من خلال عملية استمرت نحو 10 ساعات، لكن جهودهم ذهبت سدى، حيث لقي التمساح حتفه بعد ساعات قليلة.

وتنبه السكان إلى وجود التمساح الذي يصل وزنه إلى نحو طن، عندما بدأ يتخبط في المياه داخل سد بمدينة كابار الماليزية مساء السبت، ووصل فريق الطوارىء حوالي الساعة 11:41 مساءاً، وصارعوا مد المياه العالي لمدة 10 ساعات، قبل أن يتمكنوا من إخراجه.

وعند الساعة 10 من صباح اليوم التالي، استطاع رجال الإطفاء والمنقذون إخراج التمساح الضخم من الماء، وسارعوا إلى التقاط صور تذكارية بصحبته، لكن الحيوان المفترس لم ينج من هذه الحادثة، حيث نفق بعد ساعات قليلة من إنقاذه، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وقال زايد أهتان رئيس قسم الإطفاء في المدينة بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “هذا أكبر تمساح سبق ورأيته في حياتي، وكان علينا استخدام السلاسل الحديدية وغيرها من الأدوات الخاصة لانتشاله من الماء، وكان علينا أيضاً تغطيه عينيه حتى لا يهاجمنا طوال عملية الإنقاذ”.

وأضاف أهتان : “شارك 14 ضابطاً في عملية الإنقاذ التي كانت صعبة للغاية، بسبب ضيق الفجوة وعمقها”.

وتم سحب التمساح من السد ووضع على الأرض وهو مقيد بإحكام، وقام عمال الإنقاذ برشه بالماء، لكنه فارق الحياة بعد ساعتين تقريباً، وقال الأطباء البيطريون الذين شاركوا في عملية الإنقاذ إنهم سيجرون فحوصات دقيقة لمعرفة نوع وعمر التمساح وسبب الوفاة.

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