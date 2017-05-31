بسبب تهديدات ” الثعابين و العقارب ” .. الأمم المتحدة قلقة على اللاجئين السوريين العالقين بين الجزائر و المغرب

طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، حكومتي الجزائر والمغرب بإنقاذ مجموعة من 41 لاجئاً سورياً محاصرة في منطقة حدودية نائية بين الجزائر والمغرب سريعا، لاسيما أن بينهم أطفال ورضع.

وكانت مصادر حقوقية قد قدرت عددهم في وقت سابق بـ 55 شخصا.

وقالت المفوضية في بيان ” المجموعة بأكملها معرضة لعوامل وتهديدات الثعابين والعقارب المنتشرة في المنطقة النائية”.

من جانبه، قال اندريه ماهيتش المتحدث باسم المفوضية لوكالة الأنباء الألمانية “نحن قلقون للغاية على حياتهم”. وأضاف “الموقف على الحدود بين الدولتين حساس للغاية” مشيرا إلى التوترات القائمة بين الجزائر والمغرب.

ويشار إلى أنّ اللاجئين محاصرون في هذه المنطقة منذ 17 نيسان/أبريل الماضي، حيث تتبادل الدولتان الاتهامات بشأنهم. (DPA)

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