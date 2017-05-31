بوتين يوقع مرسوما يلغي قيودا اقتصادية مفروضة على تركيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإلغاء عدد من القيود الاقتصادية المفروضة على تركيا.

وقال بيان صادر عن الكرملين إن المرسوم تضمن إزالة العقبات أمام عمل المواطنين الأتراك في روسيا الاتحادية، وإلغاء الحظر على عمل الشركات التركية في بعض القطاعات في روسيا.

وأشار البيان أن المرسوم وجه تعليمات لوزارة الخارجية الروسية لبدء المشاورات مع وزراة الخارجية التركية، من أجل تجديد الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 بخصوص السفر بينهما.

ويتضمن المرسوم أيضا، وفقا للبيان، توسيع نطاق المواطنين الأتراك الذين يمكنهم السفر إلى روسيا دون تأشيرة، وورفع القيود على سفر العاملين في مجال الطيران التركي إلى روسيا بدون تأشيرة. (ANADOLU)

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