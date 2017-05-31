بورتو يعرض كاسياس على باريس سان جيرمان

عرض نادي #بورتو البرتغالي بيع حارسه الإسباني #إيكر_كاسياس لباريس سان جيرمان، بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية.

وانضم كاسياس لبورتو في 2015 في إطار مبادلة بالظهير البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان إنتيرو هنريكي، الذي ترك بورتو أخيراً عرض هذا الأمر على الفريق الباريسي.

وأوضحت أنه سيتم بعد التقديم الرسمي لهنريكي تحديد الصفقات القادمة لـ(بي إس جي) ومن بينها إمكانية جلب كاسياس (36 عاماً)، لتعزيز حراسة مرمى الفريق بعدما لم يقدم كيفين ترامب والفونس أريولا الأداء المطلوب منهما هذا الموسم.

وعمل هنريكي لثلاثة عقود تقريباً مع “التنانين” وصار أحد مهندسي شبكة التعاقدات في النادي التي جلبت أسماء مثل الكولومبيين رادميل فالكاو وجيمس رودريغيز والبرتغالي بيبي والبرازيلي هالك. ( EFE )

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