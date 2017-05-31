تأجيل دعوى جماعية لطالبي لجوء ضد الحكومة الأسترالية للمرة الثانية

تم الأربعاء تأجيل النظر للمرة الثانية في دعوى جماعية رُفعت ضد #الحكومة_الأسترالية بالنيابة عن 1905 طالب لجوء، بسبب طريقة التعامل معهم في مركز احتجاز بجزيرة مانوس.

وأعلنت شركة المحاماة “سلاتر آند جوردون”، التي تمثل طالبي اللجوء عن “تأجيل موعد البدء في المحاكمة ذات الصلة بالدعوى الجماعية الخاصة بجزيرة مانوس لمدة أسبوع” دون إبداء أية أسباب.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تأجيل النظر في الدعوى التي من المقرر أن تنظر فيها المحكمة العليا في ملبورن.

ويسعى المحتجزون الحاليون والسابقون للحصول على تعويض عن الإصابات النفسية والجسدية التي قالوا إنها لحقت بهم نتيجة لاحتجازهم في جزيرة مانوس.

كما يطالب طالبو اللجوء بالحصول على تعويض لاحتجازهم بصورة غير قانونية، بعد أن قضت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة العام الماضي، بأن احتجاز طالبي اللجوء في جزيرة مانوس أمر غير دستوري، ومن المقرر أن يتم اغلاق المركز في تشرين الأول المقبل.

عكس السير