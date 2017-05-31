تركيا .. العثور على أحجار ” مقلاع ” تعود إلى 8500 عام

عثر علماء آثار أتراك في ولاية بورصة شمال غربي البلاد، على أحجار “مقلاع” انسيابية يعود تاريخها إلى نحو 8 آلاف و500 عام، يعتقد أنها كانت تستخدم في آلات الصيد الشبيهة بالمستخدمة في قذف الأجسام الصلبة و المعروفة بـ”المقلاع الفلسطيني”.

وفي تصريح للأناضول، أوضح “نجمي كارول” عضو الهيئة التدريسية في قسم الآثار بكلية الآداب في جامعة إسطنبول، أنهم بدؤوا عام 2004 بعمليات حفريات عن الآثار في موقع “تل أكتوبراكليك” بقضاء نيلوفر في بورصة.

وأشار كارول أنهم عثروا خلال الحفريات على أدوات تستخدم للأكل والصيد تعود إلى الفترة الممتدة ما بين 6 آلاف و500 عام و5 آلاف و500 عام قبل الميلاد، وقال “في مكان الحفريات وصلتنا آثار الأماكن التي عاش فيها الناس آنذاك، والأشياء التي استخدموها والبقايا التي تظهر كيف استفادوا من محيطهم”.

وأضاف “من بين الاكتشافات، أحجار يعتقد أنها كانت تستخدم في آلات مشابهة لأداة الصيد المعروفة باسم “المقلاع الفلسطيني”.

وأعرب كارول عن اعتقادهم أن الناس في تلك الحقبة استخدموا تلك الأحجار بأحجام صغيرة ومتوسطة لضمان حركة أسرع كأسلحة صيد للحيوانات كالطيور والأرانب بهدف تأمين المأكل.

وعن الأحجار، أشار كارول أنها مصنوعة من الفخار، وصنعت بشكل مخروطي يعطيها ميزة الانسيابية التي تسهل عملية إصابتها للهدف، وأكد أن ذلك يظهر معرفة الناس آنذاك بهذه الميزة. (ANADOLU)

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