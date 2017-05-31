تركيا تسجل أول زيادة في عدد الزائرين الأجانب منذ عامين

ارتفع عدد الزائرين الأجانب لتركيا للمرة الأولى في حوالي عامين، وهي زيادة من المتوقع أن تساعد في تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد وتحفز النمو.

وأظهرت بيانات من وزارة الثقافة والسياحة أن عدد الزائرين الأجانب قفز بنسبة 18.1% على أساس سنوي في نيسان، ليصل إلى 2.07 مليون.

وهذه هي الزيادة الأولى على أساس سنوي منذ تموز 2015، وكان المحرك الرئيسي لها قفزة بمقدار خمسة أضعاف في أعداد السياح الروس، وجاءت نصف الزيادة تقريباً من روسيا.

وكان عدد السياح الزائرين لتركيا قد هبط بنسبة 30% العام الماضي، بسبب المخاوف الأمنية التي شملت انقلاباً عسكرياً فاشلاً، لكن وتيرة التراجع تباطأت بالفعل وتحول معدل التغير إلى إيجابي في نيسان.

وتعافت العلاقات بين أنقرة وموسكو من مستوى متدن هوت إليه في أواخر 2015، عندما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية فوق أراض سورية يسيطر عليها مقاتلون للمعارضة تساندهم أنقرة قرب الحدود مع تركيا، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر إن عملية تطبيع العلاقات اكتملت.

وتدر السياحة لتركيا حوالي 30 مليار دولار سنويا أو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. (CNBC)

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