تركيا : تسليح أمريكا لوحدات الحماية الكردية أمر بالغ الخطورة

حذر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، من تسليم واشنطن أسلحة للوحدات الكردية في سوريا، مؤكداً أن ذلك “أمر بالغ الخطورة”.

وصرح جاويش أوغلو بالقول إن “هذه الإجراءات في غاية الخطورة على وحدة وسيادة أراضي سوريا”، مضيفا ان هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم ليس فقط ضد تركيا بل أيضا ضد “كل الإنسانية”.

ودعا جاويش أوغلو واشنطن إلى العدول فوراً عن قرارها، مؤكداً على موقف بلاده من التنظيم، وهو ما تم التعبير عنه في لقاءات عديدة بين مسؤولي البلدين.

وأضاف: “نؤكد على خطورة وصول هذه الأسلحة إلى يد (ب ي د) على مستقبل سوريا. لا بد من التراجع عن هذه الخطوة إن كانوا يسعون إلى الاستقرار في سوريا. ليس هناك ما يمكن تسميته تحالف مؤقت، وقد رأينا ذلك في منبج”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الثلاثاء، إرسالها أسلحة خفيفة لوحدات الحماية الكردية.

وفي تصريح له بالأمس، قال المتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكين غالاوي، “إنّ واشنطن أرسلت اليوم، أسلحة خفيفة ومركبات إلى العناصر الكردية المنضوية تحت اسم قوات سوريا الديمقراطية”.

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