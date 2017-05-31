تركيا : مهندس سوري يعتدي على زوجته بوحشية و يقتلع أسنانها !

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، إن محكمة تركية تحاكم “دون توقيف”، مهندساً سورياً قام بالاعتداء على زوجته بطريقة وحشية.

وقام المهندس السوري المقيم في مدينة كيلس، بحسب ما ترجم عكس السير، بضرب زوجته بـ “قارص حديد”، ثم قام بخلع أسنانها بواسطة “كماشة”.

ونقلت الزوجة (مدرسة) البالغة من العمر 28 عاماً إلى مستشفى في مدينة غازي عنتاب، فيما هرب الزوج الجاني.

وأظهرت الفحوصات الطبية تعرض الزوجة لكسور في المعصد والساعد والحنك.

وأشار الإعلام التركي إلى أن الزوجة رفضت تقديم شكوى، وقد قررت المحكمة -بعد إلقاء القبض على الزوج- التحقيق بالحادثة دون توقيفه.

ولم تعرف بعد أسباب الحادثة التي وقعت أمام أعين طفلي الضحية.

عكس السير