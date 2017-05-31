جبلة : 3 ثلاث إصابات برصاص طائش خلال تشييع أحد قتلى النظام .. و أنباء تتحدث عن مقتل طفل

أصيب ثلاثة أشخاص، الثلاثاء، برصاص طائش في مدينة جبلة، أثناء تشييع أحد قتلى مليشيات النظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن كلاً من الطفل إبراهيم عبد يوسف البالغ من سبع سنوات، ومحمود علي، ومبشر إبراهيم عتال، أصيبو خلال تشييع “عبد الحميد الأحمد” الذي قتل بتاريخ (29/5) دون الكشف عن مكان مقتله.

وبحسب المعلومات التي رصدها عكس السير، فقد تعرض الطفل إبراهيم يوسف، لأخطر الإصابات، حيث استقرت الرصاصة الطائشة في رأسه، وسط أنباء عن وفاته بعد نقله إلى اللاذقية لتلقي العلاج.

وكما جرت العادة، فقد طالب الموالون المعلقون على هذه الأخبار، عبر الشبكات والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، بتدخل “القيادة”، وإيجاد حل لهذه الظاهرة.

عكس السير