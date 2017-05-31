حكم نهائي بسجن داعية كفر ناصر القصبي .. و الفنان السعودي يعلق : لا حصانة لأحد مهما طالت لحيته

صدر حكم نهائي غير قابل للطعن يوم 30 مايو/آيار، بسجن الداعية #سعيد_بن_فروة 45 يوماً تعزيراً، بعد ثبات تهمة السب والتشهير بحق الممثل السعودي #ناصر_القصبي.

وكان بن فروة قد وصم القصبي بالكافر والديوث، العام الماضي، بسبب ظهور الممثل السعودي في حلقة بمسلسل “سيلفي”، ارتدى فيها ملابس قصيرة، وانتقد من يكسر الآلات الموسيقية.

وهاجم بن فروة القصبي، ووصفه بالكفر والزندقة، خلال خطبة جمعة ألقاها بأحد مساجد منطقة عسير بالمملكة عقب الحلقة، وتم تسجيلها صوتياً، بحسب ما اوردت صحيفة عكاظ، وتمت مقاضاة بن فروة حينها، وحكمت المحكمة الجزائية في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016، عليه بالسجن لمدة 45 يوماً متتالية، وتم أخذ تعهد على الشيخ بعدم العودة إلى هذا العمل مجدداً.

لكن في 16 يناير/كانون الثاني من هذا العام، رفضت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير الحكم الصادر على بن فروة، بحجة أن الداعية السعودي يتسم بالصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله، إلا أن الحكم الأخير قضى نهائياً بسجن بن فروة.

ونشر القصبي خبر حكم سجن بن فروة، على حسابه في تويتر، وأعقبه بتغريدة أخرى قال فيها، “أزمتنا اليوم أزمة تكفير، وبعد هذا الحكم لن يكون هناك تكفير مجاني بلا عقوبة”.

كما نشر القصبي تغريدة أخرى قال فيها، “لا حصانة لأحد مهما طالت لحيته أو قصر ثوبه، أعراض الناس مصانة برسم القانون ولا أحد يغتصب دور الدولة”.

عكس السير