حمى لعبة ” سبينر ” تصل إلى الإنترنت

أطلق المصمم والمطور مايك بودج Mike Bodge موقع FFFFidget، وهو عبارة عن موقع محاكاة تفاعلية على شبكة #الإنترنت يوفر للمستخدمين إمكانية لعب لعبة القرص الدوار المعروفة باسم #سبينر Spinner كما لو أنهم يلعبون بها على أرض الواقع.

ويعتبر موقع المحاكاة بسيطاً إلى حد ما، وكل ما على المستخدم القيام به للحصول على تجربة اللعب هو فتح الموقع وتقليد الخطوات الفعلية لتحريك اللعبة الدوارة عن طريق مؤشر الفأرة، لتبدأ اللعبة الدوران لدورات عدة اعتماداً على مدى قوة التدوير المستخدمة إلى أن تتوقف في نهاية المطاف والسماح للمستخدم بالتدوير مرة أخرى.

وتعد لعبة السبينر البسيطة عبارة عن جهاز صغير يدور باستخدام الأصابع، حيث تتواجد داخله كرات معدنية صغيرة تساعده في أخذ وضعية الدوران، وفقاً للبوابة العربية للأخبار التقنية، ولاقت اللعبة رواجاً كبيراً بين جميع الأفراد صغاراً وكباراً، كما يجري تنظيم مسابقات أو تحديات فيما يخص التدوير وتبديل الأصابع والأيدي.

واجتاحت اللعبة العالم وأميركا بشكل جنوني وأصبحت موجودة ضمن قائمة أفضل 10 ألعاب الأكثر مبيعاً على موقع أمازون، فيما يخص الألعاب التي تلعب باليد، لتصبح اليوم متواجدة للعب عن طريق المتصفح، حيث أضاف المصمم مايك بودج لمسة إضافية إلى اللعبة تسمح بتغيير ألوان الخلفية أثناء دورانها.

وصرح المصمم مايك، الذي عمل مع الجميع ابتداء من غوغل ونايكي، إلى Beats، مشيراً إلى أنه ذهب إلى إنشاء موقع محاكاة اللعبة بعد أن وجد أن اللعبة تباع في كل مكان يذهب إليه، حيث إن صديقه حاول الحصول على واحدة إلا أنه تفاجأ ببيع جميع القطع مما جعله يفكر بصنع نسخة رقمية تعمل بنفس الطريقة الفعلية للعبة.

ويمكن للمستخدمين التوجه إلى موقع ffffidget.com للعب اللعبة بحيث يمكنه تحديد السرعة والتمتع بمشاهدة القرص الرمادي يدور والخلفية تتغير ألوانها إما عن طريق الشاشة العاملة باللمس أو الفأرة.

وانتشرت اللعبة بشكل سريع جداً ضمن المدارس الأميركية والأوروبية مما أغضب بعض الأساتذة، حيث قامت بعض المدارس بعد أشهر قليلة من ظهورها إلى حظرها بشكل فعلي والنقاش حول الصعوبات التي يواجهها الأطفال في التركيز بسببها والتشتت الحاصل بسببها في الحصص الدراسية.

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