حيدر العبادي يعلن عن خطة لـ ” تطهيرها ” .. أبو عزرائيل العراقي يصل الحدود السورية ( فيديو )

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن “وضع خطة لتأمين الحدود العراقية السورية، بعد تطهير قوات الحشد الشعبي المناطق القريبة من الحدود من تنظيم داعش”.

وقال العبادي في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، إنه تم “وضع خطة بإشراف القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع الحشد الشعبي لتأمين الحدود العراقية السورية”، مشيرا إلى “تحديد ممرات آمنة للمواطنين لمغادرة الأماكن التي تشهد القتال في الساحل الأيمن”

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام عراقية: “استطعنا أن نحاصر الإرهاب والسيطرة على حركته، سوف لن نبقي أحدا من الإرهابيين ونحن جادون بملاحقتهم”،

ونشرت صفحات تابعة لمليشيات الحشد الشعبي فيديو يظهر القيادي أيوب فالح الربيعي، الملقب بـ”أبو عزرائيل”، قرب الحدود مع سوريا.

وظهر “أبو عزرائيل” رفقة عدد من مقاتلي كتائب الإمام علي العراقية الشيعية الناشطة في سوريا.

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