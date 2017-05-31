حيدر العبادي يعلن عن خطة لـ ” تطهيرها ” .. أبو عزرائيل العراقي يصل الحدود السورية ( فيديو )

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن “وضع خطة لتأمين الحدود العراقية السورية، بعد تطهير قوات الحشد الشعبي المناطق القريبة من الحدود من تنظيم داعش”.
وقال العبادي في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، إنه تم “وضع خطة بإشراف القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع الحشد الشعبي لتأمين الحدود العراقية السورية”، مشيرا إلى “تحديد ممرات آمنة للمواطنين لمغادرة الأماكن التي تشهد القتال في الساحل الأيمن”
وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام عراقية: “استطعنا أن نحاصر الإرهاب والسيطرة على حركته، سوف لن نبقي أحدا من الإرهابيين ونحن جادون بملاحقتهم”،
ونشرت صفحات تابعة لمليشيات الحشد الشعبي فيديو يظهر القيادي أيوب فالح الربيعي، الملقب بـ”أبو عزرائيل”، قرب الحدود مع سوريا.
وظهر “أبو عزرائيل” رفقة عدد من مقاتلي كتائب الإمام علي العراقية الشيعية الناشطة في سوريا.
أنا مستغرب أنكم ناقلين خبر ها .. ما بيطلع بطيزو يقتل نملة .. كل شي بدو ياه أنو يطلع اسمو عالإعلام بس ..
يعني هذا املقب ابو عزرائيل اذا دخل الاراضي السورية فيكون جميع من يدعون انهم ضد النظام وحاربوا 6 سنوات كل هذا يذهب هباء منثورا اذا دخل هذا الشخص للاراضي السورية دون التخلص منه لان بحجة محاربة الارهاب سيدخل الحشد الشعبي الاراضي السورية ليكون الحصار في الشمال وعليه انتم تعرفون الباقي