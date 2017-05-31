دي فرانشيسكو يقترب من تدريب نادي روما

اقترب الإيطالي #أوزيبيو_دي_فرانشيسكو، المدرب الحالي لفريق #ساسولو، من تولى منصب المدير الفني لنادي #روما، خلفاً لمواطنه لوتشيانو سباليتي الذي تمت إقالته رسمياً.

وذكرت شبكة “سكاي سبورت”، أن دي فرانشيسكو اقترب كثيراً من الإشراف على تدريب نادي روما الإيطالي، وأنّ التوقيع على العقد قد يكون في الأسبوع المقبل.

وكان فرانشيسكو قد قال في تصريحات سابقة حول إمكانية تدريب فريق روما: “هذه إضافة لجميع المدربين، ولكن لابد وأن أتحدث مع إدارة ساسولو أولاً”.

واحتل ساسولو، تحت قيادة دي فرانشيسكو المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الجاري، برصيد 46 نقطة، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، وكان نادي روما، قد أعلن، الثلاثاء، الافتراق عن مدربه لوتشيانو سباليتي، بعد يومين من انهاء الفريق البطولة المحلية في المركز الثاني وتأهله مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال رئيس نادي روما، جيم بالوتا في بيان: “نريد ان نسجل شكرنا العميق للوتشيانو سباليتي على كل الجهد الذي بذله ومساهمته المهمة التي قدمها للنادي منذ عودته، بقيادته هذا الموسم، حقق الفريق نقاطا أكثر في ( سيري أ) وسجل أهدافا أكثر من أي تشكيلة في تاريخ روما. نتمنى للوتشيانو كل التوفيق في مستقبله”.

وتولى سباليتي، البالغ من العمر 58 عاماً، الإشراف على روما للمرة الثانية في يناير 2016، بعد إعفاء الفرنسي رودي غارسيا من منصبه، بحيث سبق له تدريب فريق العاصمة بين 2005 و2009، حينما قاده إلى إحراز كأس ايطاليا مرتين وكأس السوبر المحلية.

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