رياض محرز يعتزم الرحيل عن لستر ستي

أعلن لاعب الوسط الجزائري رياض محرز، أحد صانعي مفاجأة ليستر سيتي عام 2016 عندما أحرز لقبه الأول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، رغبته بالرحيل عن “ثعالب” لستر من خلال بيان أصدره امس الثلاثاء.

وقال محرز في بيان أرسله إلى وسائل إعلام مختلفة “انطلاقا من الإعجاب والاحترام الكبيرين اللذين أكنهما لنادي ليستر سيتي لكرة القدم، أريد أن أكون صادقا وشفافا تماما معه، لذلك أبلغت إدارة النادي بأنه حان وقت الرحيل”.

ولعب محرز (26 عاما) دورا رئيسا في تشكيلة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري الموسم الماضي، عندما خالف فريقه التوقعات وأحرز اللقب ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ويبلغ ربع النهائي ، بيد أن ليستر تراجع بشكل كبير وأنهى الموسم المنصرم في المركز الثاني عشر ولم يتأهل إلى أي مسابقة أوروبية.

وقال مصدر قريب من اللاعب لوكالة “فرانس برس” إن الجناح الجزائري سيترك ليستر فقط إلى “ناد كبير” ولم يتلق بعد أية عروض.

وقال محرز الذي انتخبته رابطة اللاعبين المحترفين أفضل لاعب الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي واختاره الاتحاد الإفريقي للعبة كأفضل لاعب إفريقي لعام 2016، إنه اتفق على الرحيل مع مالك النادي الملياردير التايلاندي فيتشاي سيرفادانابرابا العام الماضي.

أضاف في بيانه “أجريت مناقشة جيدة مع الرئيس الصيف الماضي، واتفقنا آنذاك أن استمر سنة إضافية، لمساعدة النادي على أفضل وجه بعد إحراز اللقب والتأهل إلى دوري الأبطال”، مضيفا “أنا طموح للغاية، وأشعر بأن الوقت حان للانتقال إلى تجربة جديدة”.

وسجل اللاعب الأعسر 17 هدفا الموسم الماضي، وشكل ثنائيا ضاربا مع المهاجم الدولي جايمي فاردي، بيد أن عداده تراجع إلى ستة أهداف الموسم المنصرم الذي شهد إقالة رانييري وتعيين كريغ شكسبير بدلا منه.

وتابع الدولي الجزائري “خضت أجمل أربعة مواسم في حياتي مع ليستر وأحببت كل لحظة”.

يذكر أن لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي كان النجم الوحيد الذي ترك ليستر بعد تتويجه الموسم الماضي، وقد أحرز اللقب مرة ثانية على التوالي تحت ألوان تشلسي اللندني. ( AFP )

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