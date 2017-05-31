زين الدين زيدان : نحن الأقرب للقب دوري الأبطال

اعتبر الفرنسي #زين_الدين_زيدان مدرب #ريال_مدريد أن فريقه هو الأقرب للاحتفاظ بلقبه في مسابقة #دوري_أبطال_أوروبا لكرة القدم، وذلك عندما يواجه #يوفنتوس الإيطالي في النهائي السبت.

وتناول زيدان في مؤتمر صحفي ، قبل أيام من النهائي المقرر في العاصمة الويلزية كارديف، استعدادات النادي الملكي الذي أحرز لقب بطولة إسبانيا هذا الموسم، لمواجهة فريق “السيدة العجوز” الذي توج بلقب الدوري الإيطالي للموسم السادس تواليا.

وفي حال فوزه بالنهائي، سيكون ريال مدريد أول فريق يحتفظ بلقبه في المسابقة القارية الأبرز، منذ أن حقق ذلك ميلان الايطالي عامي 1989 و1990، عندما كان دوري الأبطال يقام وفق صيغته القديمة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز : “لماذا يمكننا القيام بذلك؟ لأننا نخوض المباراة النهائية بكل بساطة. نحن الأقرب لأن نكون أول فريق يقوم بذلك من وقت طويل. لكن لتحقيق ذلك علينا أن نعمل بقوة، والأمر لم ينته بعد”.

وأوضح زيدان “نحن سعداء جدا بوجودنا في النهائي. نعرف أن المهمة صعبة، لكننا عملنا جيدا طوال الموسم، ونستحق خوض المباراة النهائية. فريقنا يتمتع بالجهوزية والثقة، وجيد جدا بدنيا. ونحن في قمة تركيزنا حول ما ينتظرنا”.

وعن خطة يوفنتوس الدفاعية قال زيدان “هذا الأمر لا يبدل كثيرا بالنسبة إلينا، سواء لعبوا بثلاثة مدافعين في الخلف أم أربعة، وإذا تقدم داني ألفيش إلى الأمام أكثر، لأنه يقوم بدور اللاعب الحر على الملعب. بالنسبة إلينا يجيد يوفنتوس تطبيق الطريقتين. وما يهمني، كيفية اختراقي لطريقة لعبهم”.

وكان يوفنتوس ولا يزال جزءا من حياة زيدان الرياضية إلا أنه قال “لعبت خمس سنوات في صفوف يوفنتوس، ولدي أجمل الذكريات. لكن يوفنتوس سيخوض المباراة النهائية ونحن أيضا، لدي جينات ريال مدريد، وهو بمثابة منزلي. وأشعر بذلك منذ وصولي إلى هنا لاعبا في 2001. وقد بادلني الجميع هنا المشاعر وتفاعلوا معي. وقد دافعت عن قيم النادي، وعشت معه أحلى الأوقات، وسأبقى أشجعه كل حياتي”.

وبالنسبة لتمديد عقده مع الملكي قال زيدان “تبقى لدي سنة من عقدي الحالي، وكما تعرفون فإن ذلك لا يعني شيئا. أريد الاستمرار مع النادي وهذا يتوقف على ما أحققه له. أنا سعيد والنادي سعيد أيضا بما نقوم به. أما المستقبل، فيتوقف حاليا على مباراة السبت، وليس أكثر”.

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