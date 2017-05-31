” سامسونغ ” تستعد للكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي

أطلقت #سامسونغ العام الماضي، هاتف W2017، ويبدو أنها تستعد لطرح نموذج جديد بعد أن تم اعتماد الجهاز الذي يحمل الرقم “SM-G9298” من قبل “TENAA” في #الصين.

ويُطلق على الهاتف اسم سامسونغ “W2018″، الذي يبدو مشابها لنموذج “W2017″، مع وجود اختلاف بسيط، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، ويأتي الهاتف بشاشتي عرض HD قياس 4.2 إنش، ويدعمه نظام التشغيل، سناب دراغون 821AB.

وزُود هاتف سامسونغ بذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، وأخرى داخلية 64 غيغابايت، كما يشغل نظام أندرويد 6.0 مارشميللو، هذا ويأتي ببطارية قوتها 2300 ميلي أمبير، وكاميرا خلفية بقياس 12 ميغا بكسل، وأخرى أمامية قياسها 5 ميغا بكسل.

ويشكل المعالج الفارق الوحيد بين جهازي W2017 وW2018، حيث يتميز هاتف W2017 بمعالج سناب دراغون 820.

عكس السير