غاريث بيل غير جاهز لمواجهة يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال

يرى الويلزي #غاريث_بيل جناح #ريال_مدريد الاسباني أنه ليس جاهزا بنسبة 100 في ا لمائة للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد #يوفنتوس الإيطالي، السبت المقبل في كارديف، وأقر بتناول المسكنات لخوض المباريات مطلع الموسم.

ولم يشارك الدولي الويلزي مع ريال مدريد منذ تعرضه لآخر إصاباته في ربلة الساق في مباراة برشلونة في 23 أبريل.

وأقر بيل بأنه دفع غاليا ثمن عودته السريعة بعد تعرضه لإصابة في أربطة كاحله في نوفمبر الماضي وبان كاحله الأيمن لم يتعافى تماما.

وقال لاعب توتنهام الإنكليزي السابق: “لست جاهزا بنسبة 100في المائة، لم ألعب منذ 6 أو 7 أسابيع. من الواضح اني لم أتعافى بعد من جراحتي”.

ونقلت وكالة رويترز عن غاريث بيل: “لعبت مع الكثير من الألم، حتى عندما عدت كنت أتناول الادوية لخوض التمارين والمباريات. الاسابيع الستة او السبعة الماضية مكنتني من إراحة كاحلي قليلا..”.

وعن امكانية خوضه 90 دقيقة في النهائي، قال: “أن أشارك 90 دقيقة، لم ألعب كثيرا هذه السنة منذ جراحتي، لذا ستكون الأمور صعبة”. ( reuters )

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