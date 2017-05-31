الرئيسية » أهم الأخبار » فرانس برس : ” الحرب في سوريا مادة خصبة للمسلسلات في رمضان ” ( فيديو )

فرانس برس : ” الحرب في سوريا مادة خصبة للمسلسلات في رمضان ” ( فيديو )

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, فلاش تعليق واحد

فرانس برس : ” الحرب في سوريا مادة خصبة للمسلسلات في رمضان ” ( فيديو )

عكس السير

هاشتاغ

تعليق واحد

  1. تجارة رابحة
    مايو 31, 2017 , 12:43 م في 12:43 م

    اصبحت تجارة البشر تساوي مليارات الدولارات وبالطبع فان لوما كبيرا يقع على كل تاجر لكن اللوم الذي يقع على عاتق الحكام القتلة واللصوص الذين سرقوا بلاد هؤلاء الناس وقتلوا اهلها هو ليس لوما وانما ادانة وجريمة يجب ان يدفعوا ثمنها وفي المقدمة حكام سوريا واسيادهم واذنابهم مهما علت مكانتهم او انخفضت

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017