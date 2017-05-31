فرانس برس : ” الحرب في سوريا مادة خصبة للمسلسلات في رمضان ” ( فيديو )

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اصبحت تجارة البشر تساوي مليارات الدولارات وبالطبع فان لوما كبيرا يقع على كل تاجر لكن اللوم الذي يقع على عاتق الحكام القتلة واللصوص الذين سرقوا بلاد هؤلاء الناس وقتلوا اهلها هو ليس لوما وانما ادانة وجريمة يجب ان يدفعوا ثمنها وفي المقدمة حكام سوريا واسيادهم واذنابهم مهما علت مكانتهم او انخفضت