قاض بريطاني يفرج عن رجل قطع رقبة زوجته !

أفرج القضاء الإنكليزي عن رجل قطع رقبة زوجته أثناء شجار عنيف دار بينهما، في واحدة من أغرب القضايا.

وقال روبرت رودس، الذي يعمل نجارًا والبالغ من العمر 43 عامًا من إيرلسوود في إنكلترا :”إنه فعل ذلك دفاعًا عن النفس بعد أن هاجمته زوجته داون البالغة من العمر 38 عامًا في منزله”.

وكان رودس، اكتشف أن شريكته التي تزوجها منذ 21 عامًا، كانت تواعد رجلاً آخر متزوجًا عندما تمكن من ضبطها من خلال الرسائل على هاتفها المحمول، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، وقام بإنشاء حساب مزيف على “فيسبوك” للاتصال بالرجل، حيث قال له: “شكراً لك على إفساد زوجتي وحياتي”.

وقالت هيئة الادعاء:”إن رودس قطع رقبة زوجته بأكملها ليريحها من الألم خلال المواجهة الأخيرة في غرفة الطعام التي دارت بينهما في منزلهما في إيرلسوود”، لكنها أخلت سبيله من جريمة القتل، بعدما قال للمحكمة الجنائية المركزية في إنكلترا وويلز :”إن زوجته اعتدت عليه بالسكين وضربته على رأسه”.

وتنفس رودس الصعداء، بعد أن أصدرت هيئة المحلفين حكمها بعد 36 ساعة و21 دقيقة من المداولات التي امتدت على مدى ثمانية أيام.

وأصابت عائلة رودس، حالة من الصدمة والمفاجأة بعد أن قال له القاضي :”إنه من الممكن له أن يرحل ويترك قاعة المحاكمة”.

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