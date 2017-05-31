” كانت تقود دابتها ” .. وزير سعودي سابق : المرأة السعودية ستقود السيارة قريباً لا محالة

قال وزير التعليم الأسبق الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، إن قيادة المرأة للسيارة قادمة لا محالة، وهو أمر يفرضه الواقع، مشيراً إلى أن التغيير مستمر رغم أنه يزعج الكثيرين، لافتاً إلى أن المرأة كانت تقود دابتها، وستقود السيارة قريباً.

وأكد الأمير فيصل، خلال حديثه في حلقة من برنامج “هذا أنا” على “روتانا خليجية”، اعتزازه وفخره بالمرأة السعودية، مؤكداً أن المرأة السعودية ستنجح إذا منحت الفرصة الكاملة، مشيراً إلى أن التغيير يجب أن يبدأ من الداخل، ويجب أن تثبت المرأة نجاحها وإيجابيتها.

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