كريستيانو رونالدو : التواضع الزائد ليس جيداً

اعتبر لاعب ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو ، في حوار مع قناة النادي أن “التواضع الزائد ليس جيداً”، مشيراً إلى أن فريقه أظهر شخصيته التي تؤهله للفوز بنهائي دوري الأبطال السبت المقبل أمام يوفنتوس الإيطالي.

وأشار كريستيانو إلى أنه وباقي لاعبي الفريق يجب أن يدخلوا المباراة من أجل إظهار شخصيتهم وحصد ثاني ألقاب الموسم.

وصرح اللاعب: “التواضع الزائد ليس جيداً، علينا إظهار شخصيتنا ومن الأفضل، هم فريق ممتاز لكن نحن أيضاً، لدينا شعور أننا سنقدم مباراة كبيرة وسنفوز”.

واعترف كريستيانو بأن يوم المباراة سيكون مليئاً بـ”التوتر”، لكنه أشار إلى أن التتويج بلقب الليغا هدأ لاعبي الريال كثيراً، معتبرا أنهم يمرون بلحظة “استثنائية”.

وأضاف كريستيانو: “أفضل الآن عدم التفكير في النهائي، الفوز يأتي عبر تسجيل الأهداف، أنا في حالة جيدة، أشعر بكوني أفضل على الصعيد البدني من المواسم السابقة، لعبت بصورة أقل، رغماً عن كوني أكثر اللاعبين مشاركة هذا الموسم”.

وبخصوص مستواه الحالي قال: “هذا بسبب الإدارة العظيمة لزيدان (مدرب الفريق) وزملائي، ربما يرغب البعض في المشاركة بصورة أكبر، لكن المدرب هو صاحب الكلمة الأخير.. أشعر بأنني أفضل من السنوات الأخيرة، أتمنى مساعدة الفريق بالأهداف يوم السبت، أتمنى أن يقف الجمهور بجانبنا ويتحلون بالإيجابية”. ( EFE )

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