لافروف : نرحب بمشاركة الولايات المتحدة في ” مناطق خفض التوتر ” بسوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده ترحّب بمشاركة الولايات المتحدة في العملية الخاصة بمناطق خفض التوتر بسوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده لافروف، الثلاثاء، مع نظيره النيجيري جيوفري أونياما، بعد محادثات أجرياها في العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف لافروف أن قبول الولايات المتحدة المشاركة في العملية الخاصة بمناطق خفض التوتر بسوريا، سوف يساهم في تفعيل القدرات المتعلقة بالوقاية من الحوادث المحتملة التي قد تقع من قبل الجانبين في سوريا.

وأشار لافروف الى أن نتائج الجهود المشتركة بين بلاده والولايات المتحدة في سوريا سوف يتم مناقشتها في العاصمة الكازاخية أستانة. (ANADOLU)

عكس السير