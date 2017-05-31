مئات القتلى و الجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في ” الحي الدبلوماسي ” بكابول

قتل 49 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 300 بجروح في اعتداء بشاحنة مفخخة هز الحي الدبلوماسي المحصن في كابول في ساعة ازدحام صباح الأربعاء، على ما أفاد مسؤولون أفغان.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح الحصيلة الجديدة التي أكدها مسؤول ثان في الوزارة والمكتب الإعلامي التابع للحكومة، فيما دعت وزارة الداخلية سكان كابول على التبرع بالدم.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية في حصيلة سابقة عن سقوط ما لايقل عن أربعين ضحية بين قتيل وجريح بالانفجار. بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وارتفع عمود من الدخان الكثيف في سماء الحي الدبلوماسي في كابول الذي يضم عددا من السفارات الأجنبية.

وشاهد مصور من وكالة فرانس برس اضرارا جسيمة بالقرب من مكان الانفجار واشخاصا ممدين ارضا، ما يوحي بحصيلة كبيرة للضحايا.

وهز الانفجار بقوته جزءا كبيرا من المدينة وأدى إلى تحطم زجاج نوافذ وإلى حالة هلع بين السكان. وذكر مراسل لفرانس برس أن نساء ورجالا كانوا يحاولون عبور نقاط التفتيش للبحث عن اقرباء لهم.

وقالت وزيرة الخارجية الهندية شوشما سواراج في تغريدة إن “طاقم السفارة الهندية سالم بعد الانفجار في كابول.

ولم تتبن أي مجموعة الهجوم لكن الانفجار يأتي بعيد بدء “هجوم الربيع″ الذي تشنه حركة طالبان سنويا. (AFP)

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