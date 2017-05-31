مانشستر سيتي يتمسك بأغويرو

أكد رئيس نادي #مانشستر_سيتي الإنكليزي، خلدون المبارك، أن المهاجم الأرجنتيني #سيرجيو_أغويرو سيستمر مع النادي.

وأحاطت الشكوك بمستقبل أغويرو مع مانشستر سيتي، بعد أن أصبح حبيساً لمقاعد البدلاء لصالح اللاعب غابرييل خيسوس الذي انضم للنادي في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وثارت شائعات في الفترة الأخيرة حول اهتمام مانشستر سيتي بضم اللاعب ألكسيس سانشيز، مما فجر الجدل حول مصير أغويرو مع النادي.

وردا على سؤال إذا ما كان أغويرو سيبقى أم لا، قال المبارك: “بالطبع.. لا يوجد أي شك في هذا”.

وسجل أغويرو هذا الموسم 33 هدفاً مع مانشستر سيتي ليصل مجموع أهدافه منذ قدومه من ريال مدريد 2011 إلى 169 هدفاً.

ويمتد تعاقد المهاجم الأرجنتيني (28 عاماً) مع مانشستر سيتي حتى 2020.

واختتم: “أغويرو أحد أفضل اللاعبين في العالم، نحن فريق يتطلع إلى الفوز بكل مسابقة نشارك فيها، تمكنا من أن نجعل سيرجيو أغويرو جزءً من الفريق، وذلك كان أمراً ضروياً ولم يعترينا أي شك في هذا”. ( DPA )

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