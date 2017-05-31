مسؤول نظامي : نخرج 800 طبيب سنوياً و لا نعرف أين يذهبون !

كشف المدير العام لهيئة الاختصاصات الطبية، يونس قبلان، أنه يتم تخريج 800 طبيب اختصاصي سنوياً، لكنه لا يعرف أين يذهبون، مرجحاً في الوقت ذاته أن 80 % ممن تم إعدادهم غادروا البلاد.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن قبلان قوله: “لدينا سنوياً دورتان امتحانيتان، ويصل عدد المتقدمين إلى 1500 طبيب من مختلف الاختصاصات”، موضحاً أن “طريقة القبول تتم وفق المفاضلة التي تجريها الجهات العامة”.

وبحسب قبلان، فإن أطباء الأشعة والأسرة والطوارئ والعناية المشددة، إضافة للأطباء النفسيين، مستثنون من هذه المفاضلة، مشيراً إلى أن هؤلاء يتم قبولهم بشرط واحد، وهو أن يخدم الطبيب مدة عامين في مشافي الدولة.

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