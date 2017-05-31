مستشار سابق لترامب يسلم بعض الوثائق للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ

قال مصدر حكومي مطلع، إن مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض مايكل فلين، أبلغ لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ أنه سيبدأ في تسليم بعض الوثائق التي طلبتها اللجنة.

وأبلغ مندوبون عن فلين اللجنة في رسالة بالبريد الإلكتروني، الثلاثاء، أنهم سيبدأون في تسليم بعض الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد، للوفاء بالموعد الذي حددته اللجنة، وأنه سيتم تسليم المزيد من الوثائق لاحقاً.

وكانت اللجنة التي تحقق في تدخل روسي مزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي، أصدرت أوامر استدعاء لاثنتين من شركات فلين، بعد أن رفض فلين الاستجابة لاستدعاء بحقه شخصياً. (REUTERS)

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