مندوبة أمريكا في مجلس الأمن : يجب على روسيا التدخل لوقف الفظاعات التي ترتكب في سجون نظام الأسد

قدمت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن نيكي هيلي تفاصيل عمليات التعذيب التي ينفذها نظام بشار الأسد ضد المعتقلين، وطالبت روسيا بالتدخل للضغط على النظام لوقف ما وصفته بالفظاعات في السجون السورية.

وأوضحت السفيرة الأميركية في خطاب قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن الثلاثاء خصصت لتداعيات الأزمة السورية أنها عادت للتو من زيارة للمنطقة، زارت خلالها نازحين سوريين أخبروها بقصص هروبهم وتفاصيل التعذيب في السجون السورية.

وقالت إن النظام السوري يواصل اعتقال عشرات الآلاف من مواطنيه ويعرضهم للمعاملة القاسية العنيفة ولظروف غير إنسانية بما فيها عمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية، ومن ينجو من المعتقل فإنه يعيش بأضرار مستدامة.

عكس السير