” نمر ” يقتل حارسة في حديقة حيوان ببريطانيا

لقت حارسة في حديقة حيوان هامرتون بارك الإنكليزية مصرعها بعد أن تعرضت لهجوم من نمر دخل المكان الذي كانت متواجدة به، وفقاً لما أعلنته شرطة منطقة كامبريدجشاير.

ووقع الحادث في الساعة 10.15 ت غ، لكن لم يتم حتى الآن إعلان وفاة الموظفة التي حصلت على المساعدة الطبية من فرق الإسعاف بعد إجلائها من حديقة الحيوان الواقعة جنوب شرقي إنكلترا.

وذكر بيان الشرطة أن “نمراً دخل مبنى كانت الحارسة به، توفيت الحارسة للأسف في مكان الحادث جراء الهجوم، طلب إلى الزوار أن يخرجوا من حديقة الحيوان، لم يهرب الحيوان مطلقاً من المكان”. ( EFE )

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