وفاة الممثلة السورية ” نجوى صدقي ” في دمشق

توفيت، يوم أمس الثلاثاء، الممثلة السورية “نجوى صدقي”، في منزلها الكائن بحي المهاجرين، في دمشق.

وقالت وسائل إعلام موالية، إن صدقي توفيت متأثرة بمرضها.

وشاركت صدقي في تأسيس التلفزيون السوري بدءاً من تمثيلية الأبطال التي تعتبر من أولى الأعمال الدرامية التي أنتجها التلفزيون إلى جانب فنانين كرفيق سبيعي وثراء دبسي.

ويعد رحيل الفنانة نجوي صدقي، هو السابع في الوسط الفني السوري لعام 2017، بعدما أعلن عن وفاة نجاح حفيظ بتاريخ 6 من الجاري، وكانت سبقتها هالة حسني في 28 نيسان، وقبلها رحلت أميرة حجو في 25 آذار، وأعلن عن وفاة ناصر وردياني بتاريخ 16 آذار، ووليد حبّال في 21 كانون الثاني، ورفيق سبيعي في 5 كانون الثاني.

عكس السير