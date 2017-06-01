” آسوس ” تزيح الستار عن أنحف حاسوب محمول في العالم

قدمت شركة #أسوس خلال Computex 2017 العديد من الأنظمة الجديدة والأجهزة المحمولة، بما فيها زين بوك فليب إس، الذي أصبح يعرف بالجهاز المحمول الأنحف في العالم.

ويعمل الجهاز الجديد بنظام تشغيل ويندوز 10، ويمتلك شاشة 13 بوصة، بدقة عرض 4K UHD، تدعم اللمس المتعدد بحواف نحيفة للغاية يمكن طيها بزاوية 360 درجة، ويمتلك الجهاز آلية مزدوجة للعمل، حيث يمكن فتحه بزاوية 135 درجة ليكون في شكل حاسوب محمول، أو طيه تماما ليكون جهازا لوحيا.

هذا ويأتي الجهاز الجديد من آسوس بمعالج Intel Core i5/i7 U من الجيل السابع، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت، وقرص صلب بمساحة 1 تيرابايت PCIe 3.0 x 4 SSD، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم، كما يمتلك أيضا نظام صوت معتمد “هارمان كاردون”، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع، والذي يتيح فتح وقفل الجهاز خلال ثوان معدودة، مع وجود بطارية تكفي للعمل مدة 11 ساعة، وهو يدعم ميزة الشحن السريع، حيث يمكن شحنه بنسبة تصل إلى 60% في غضون 49 دقيقة فقط.

ويمكن الحصول على الجهاز بسعر 1099 دولارا، وسيكون متاحا اعتبارا من سبتمبر هذا العام.

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