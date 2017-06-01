ألمانيا : الإفراج عن شاب سوري اعتقل بشبهة ” الإرهاب ” بسبب رسالة ” واتساب “

أفرجت السلطات الألمانية عن لاجئ سوري شاب، بعد ساعات من اعتقاله في برلين بشبهة الإرهاب.

وسائل إعلام ألمانية قالت، إن الشاب تم إخلاء سبيله من قبل قاضي التحقيق بعد يوم من اعتقاله.

وأثار الشاب (17 عاماً) انتباه الشرطة بعد إرساله لرسالة عبر تطبيق واتس أب لأمه، قام فيها بتوديعها لأنه سوف يذهب للحرب المقدسة.

وبحسب ما ترجم عكس السير عن وكالة الأنباء الألمانية فإن الرسالة تمت ترجمتها بشكل خاطئ وأخذها على محمل مغاير تماماً.

وخلال التحقيقات الأولية تبين أن الشاب قد انحاز للتطرف في الفترة الأخيرة مما زاد شكوك الشرطة تجاهه، لكن الأمن الألماني تفاعل مع الحدث بسرعة لتجنب أية مخاطر قد تهدد العامة.

عكس السير