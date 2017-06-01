ألمانيا : ميركل تتمسك بترحيل اللاجئين الأفغان الذين رفضت طلباتهم

تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاستمرار في ترحيل اللاجئين الأفغان الذين رُفِضت طلبات لجوئهم وذلك رغم تردي الوضع الأمني في أفغانستان على خلفية الانفجار الهائل الذي وقع أمس الأربعاء في العاصمة كابول وأودى بحياة نحو 90 شخصا و إصابة أكثر من 450 آخرين.

لكن ميركل أكدت في الوقت ذاته، الخميس في برلين، أن انفجار كابول يتطلب مراجعة تحليل الوضع الأمني في أفغانستان بشكل دقيق وذلك حسب كل إقليم على حدة وقالت إن الخارجية الألمانية هي التي تقوم بذلك.

كما أوضحت ميركل ضرورة أن يتركز الترحيل على اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم جنائية في ألمانيا وطالبت بالنظر في كل حالة على حدة واضافت “هذا ما أراه الدرس الواجب استخلاصه من يوم أمس”.

وكان سياسيون ألمان قد طالبوا بوقف الترحيل إلى أفغانستان على خلفية هجوم أمس.

وألغت الحكومة الألمانية رحلة جوية كانت مقررة أمس لإعادة لاجئين إلى أفغانستان ولكن وزير الداخلية توماس دي ميزيير أكد أن هذه الرحلة ستنفذ في وقت لاحق موضحا أن موقف الحكومة في هذه القضية لم يتغير جراء التفجير.

وطالب مارتن شولتس، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشحه لمنافسة ميركل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الحكومة بالإيقاف المؤقت لترحيل الأفغان الذين رفضت طلبات لجوئهم.

وقال شولتس، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريح لقناة WDR الألمانية اليوم الخميس “أعتقد أن علينا في ضوء أحداث يوم أمس ألا نستمر في الترحيل”.

ورأى شولتس أن على الخارجية الألمانية أن تعيد تقييم الوضع الأمني في أفغانستان قبل ترحيل المزيد من اللاجئين إليها “ولكن هذه الترحيلات وسيلة غير منطقية في الوقت الحالي”. (DPA)

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