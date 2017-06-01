أمريكا : طالب سوري يلقي كلمة خريجي جامعة بيركلي لعام 2017

ألقى الشاب السوري فراس فهد أبو شعر، كلمة المتخرجين من جامعة يو سي بيركلي الأميركية العريقة لعام 2017، وتأثر الحضور بكلمة أبو شعر التي عبّرت عن أبناء جيله.

وفي كلمته التي ترجمتها صحيفة الحياة، عبر الشاب عن فخره بوالده الذي توجه إلى ألمانيا لتلقي تعلمه، الأمر الذي فتح له الأفق بالتوجه إلى الولايات المتحدة، وحصوله على فرصة للدراسة، في وقت ترتفع فيه الرسوم الدراسية.

وتحدث عن عائلته التي ابتكرت “فكرة بارعة لتشغيل قناة (سي إن إن) كمنبّه لنا في الصباح، وبما أن منطقة الشرق الأوسط لم تكن تخلو من الأزمات السياسية، كانت أحداثها تتصدر الأخبار الصباحية عند الساعة السادسة، فأصبح هذا أسلوباً مضموناً وفعالاً لإيقاظنا للمدرسة”، مؤكداً أن الأخبار اليومية، والصراعات الدائمة في الشرق الأوسط خلفت لديه دافعا قوياً لتغيير عالمه.

وأشاد فراس السوري بالولايات المتحدة التي “رحبت بنا واحتضنت تنوعنا واختلاف ثقافاتنا، ليس لأننا مسلمون أو مسيحيون أو يهود أو سيخ، ولا على أساس طبقتنا أو عقيدتنا أو عرقنا، بل قيّمتنا على أساس إسهاماتنا وكفاءتنا وإثرائنا لهذا المجتمع، بينما في هذه الأثناء نشهد في كل أنحاء العالم التعصب خلف ستار الوطنية والانقسام تحت عباءة الدين بذريعة بناء الأوطان وصون الأديان”.

وروى أبو شعر أن أحد أصدقائه طُلب منه إبداء رأي في امتحان، وما إن قدم رأيه حتى جاءه الرد من خلال إشارة خطأ (X) كتبت بخطٍ عريض، وعندما طلب توضيحاً: “كيف يمكن أن يكون خطأ وهذا هو رأيي؟”، فكان الجواب: “هذا رأيك، لكنه ليس الرأي الذي نبحث عنه”.

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